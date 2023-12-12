القاهرة الإخبارية: وصول 12 شهيدًا إلى مستشفى العودة جراء القصف الإسرائيلى

أكدت مني عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، وصول 12 شهيدًا إلى مستشفى العودة جراء القصف الإسرائيلي.

وتابعت أن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى أماكن الجرحى في غزة، بسبب تواصل القصف من قبل الطائرات والزوارق والمدفعيات والآليات الحربية لقوات الاحتلال، مشيرة إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف عائلات وسط دير البلح في قطاع غزة.

وأضافت عوكل، بارتقاء 20 شهيدًا وإصابة العشرات بجروح في قصف طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، بجانب استشهاد اثنين وأصيب آخران في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.