مدير مستشفى النجار برفح: انتشار الجدرى بين أطفال غزة.. والوضع أصبح كارثيًا

أعلن مدير مستشفى النجار في رفح، الدكتور مروان الهمص، اليوم الثلاثاء، عن انتشار مرض الجدري بين الأطفال في قطاع غزة، متابعًا: "يصلنا يوميًا نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء".

كما أشار الهمص إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح.

وأضاف الهمص، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أي تحويلات أو سفر للمرضى عبر معبر رفح اليوم، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.

وشدد مدير مستشفي النجار في رفح على أن الوضع أصبح كارثيًا.

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت محافظتا رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا مستمرًا أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحي.

واستشهد 22 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلى المستمر على منازل المواطنين الفلسطينيين في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 20 مواطنًا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عددًا من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، والزوارق الحربية أطلقت قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18205 منذ بداية العدوان

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وما زالت طائرات الاحتلال مستمرة في قصفها على قطاع غزة، جوًا، وبرًا، وبحرًا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وسبق، ودعا رؤساء وزراء أربع دول أوروبية، هي: إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا ومالطا، رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى إجراء "نقاش جاد" خلال الأسبوع الجاري حول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.