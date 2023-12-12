الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات الشهداء فى مجازر للاحتلال فى أماكن متفرقة بقطاع غزة معظمهم من الأطفال

غزة
غزة

استشهد 22 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيل  المستمر على منازل المواطنين الفلسطينيين في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهد مواطنان وأُصيب اخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

txt

القاهرة الإخبارية: قصف جوى ومدفعى مكثف على مختلف أنحاء قطاع غزة

طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفي ناصر في خان يونس

كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، والزوارق الحربية أطلقت قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وما زالت طائرات الاحتلال مستمرة في قصفها على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

txt

القاهرة الإخبارية: قصف جوى ومدفعى مكثف على مختلف أنحاء قطاع غزة

txt

صفارات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات بغلاف غزة

وسبق، ودعا رؤساء وزراء أربع دول أوروبية هي: إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا ومالطا رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى إجراء "نقاش جاد" خلال الأسبوع الجاري حول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

ووفق رسالة اطلع عليها موقع "بوليتيكو" الإخباري، حسبما نُشر أمس الإثنين، فإن أربع دول أوروبية حثت رئيس المجلس الأوروبي في رسالة على وجوب دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار للأغراض الإنسانية، ما قد يُفضي إلى إنهاء الأعمال العدائي.

ومن المقرر أن تسلط قمة المجلس الأوروبي خلال الأسبوع الجاري الضوء بشكل أكبر على أوكرانيا، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار تاريخي بشأن بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، فضلًا عن إبرام صفقة ميزانية رئيسية بقيمة 50 مليار يورو، من شأنها أن تمد اقتصاد البلد المتعثر بشريان الحياة.

اطفال قصف الاحتلال رفح خان يونس قطاع غزة

مواد متعلقة

اليونيسف: قتل نحو 7800 طفل فى غزة وصمة عار على جبين البشرية

جيش الاحتلال: جردنا المعتقلين من ملابسهم فى غزة للتأكد من أنهم غير مفخخين

هيئة شئون الأسرى: 142 معتقلة بينهن رضيعات من غزة فى سجون الاحتلال

عريقات: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة برعاية أمريكية

أيمن الرقب: الاحتلال ماض في خطة التهجير وشعبنا باق في أرضه

الاحتلال يستهدف النازحين داخل مدرسة تابعة للأمم المتحدة فى مخيم جباليا

أبوعبيدة: مخططات الاحتلال فشلت.. والأسرى لن يخرجوا أحياءً دون تبادل

أبو عبيدة: دمرنا 180 آلية لقوات الاحتلال خلال 10 أيام

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. 22 شهيدًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين جنوب غزة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال