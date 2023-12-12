عشرات الشهداء فى مجازر للاحتلال فى أماكن متفرقة بقطاع غزة معظمهم من الأطفال

استشهد 22 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيل المستمر على منازل المواطنين الفلسطينيين في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهد مواطنان وأُصيب اخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفي ناصر في خان يونس

كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، والزوارق الحربية أطلقت قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وما زالت طائرات الاحتلال مستمرة في قصفها على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وسبق، ودعا رؤساء وزراء أربع دول أوروبية هي: إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا ومالطا رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى إجراء "نقاش جاد" خلال الأسبوع الجاري حول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

ووفق رسالة اطلع عليها موقع "بوليتيكو" الإخباري، حسبما نُشر أمس الإثنين، فإن أربع دول أوروبية حثت رئيس المجلس الأوروبي في رسالة على وجوب دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار للأغراض الإنسانية، ما قد يُفضي إلى إنهاء الأعمال العدائي.

ومن المقرر أن تسلط قمة المجلس الأوروبي خلال الأسبوع الجاري الضوء بشكل أكبر على أوكرانيا، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار تاريخي بشأن بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، فضلًا عن إبرام صفقة ميزانية رئيسية بقيمة 50 مليار يورو، من شأنها أن تمد اقتصاد البلد المتعثر بشريان الحياة.