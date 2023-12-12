الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطين: نعمل مع مصر لإخراج الجرحى من غزة

محمد اشتية
محمد اشتية

قال محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين، إن إسرائيل تستمر في حجز الأموال للسلطة لأسباب سياسية.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن إسرائيل تمارس إجراءات وتدابير سياسية لعزل غزة، فهي تقوم بعمل ممنهج وتخريبي بالضفة الغربية، لافتًا إلى "إننا نعمل مع مصر لإخراج الجرحى من قطاع غزة".

مزدوجو الجنسية

فيما دعا إلى وضع المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب وسحب الجنسيات الأجنبية من مزدوجي الجنسية، مطالبًا بضرورة فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا غير مشروط لإسرائيل دون الالتزام بالقانون الدولي، مشددًا على أن إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير قابل للحياة، وعلى إسرائيل إدراك أن مبدأ الأرض مقابل السلام هو الحل، خاصة وهى تقوم بعمليات تخريب ممنهجة في الضفة الغربية.

واختتم رئيس وزراء فلسطين أن "هناك أكثر من 100 دولة في العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، كما أبلغنا قبرص رفضنا آلية نقل المساعدات إلى غزة عبر البحر".

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