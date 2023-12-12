الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة عمليات "التضامن" تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية.. وتيسير مشاركة ذوي الهمم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تواصل غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، متابعة سير عملية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت، والجهود التي تقدمها ١٥ ألف رائدة اجتماعية من عمليات تثقيف انتخابي وتوعية بلجان الانتخاب، واصطحاب كبار السن، ورصد لنتائج التصويت على مستوي محافظات الجمهورية.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي على مدار الساعة جهود الرائدات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يقمن بتوعية المواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

ووجَّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم التيسيرات اللازمة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في العملية الانتخابية، حيث دفعت الوزارة بعدد من السيارات المجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لمقار لجانهم الانتخابية.

وتنتشر تلك السيارات في كل الميادين لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المسنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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