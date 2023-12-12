اتحاد الغرف التجارية: ضخ كميات كبيرة من السكر.. وانفراجة خلال 3 أيام

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أزمة السكر سوف تنفرج خلال 3 أيام على الأكثر، مشيرًا إلى أن السكر موجود فى مصر بكميات كبيرة، ويتم ضخ كميات مضاعفة يوميًا لتغطية حاجة المواطنين إلا أنها تنفذ فور طرحها بالسوق.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فود إفريقيا"، إن أحد أسباب أزمة السكر أن البورصة السلعية طرحت السكر لبعض الشركات الصغيرة التى ليست لديها فاتورة إلكترونية، وبالتالى كان صعب تتبع السكر، وحاليًا تم تدارك هذه المشكلة، فلا يتم طرح السكر سوى للشركات التى لديها فاتورة إلكترونية، وهذه الشركات تمت متابعتها لحظة بلحظة منذ استلام السكر وحتى توزيعه على المحلات الصغيرة بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو، وبالتالى لا يمكن التلاعب بالسكر.

استيراد 3 شحنات من الأرز الهندى

وقال علاء عز إن أرز الشعير موجود بكثرة لدى الفلاحين، وهم يحاولون إخفاءه فى انتظار زيادة الأسعار وتحقيق مزيد من المكاسب، ولمواجهة هذه الأزمة قامت وزارة التموين وكذلك القطاع الخاص باستيراد 3 شحنات من الأرز الهندى، بعد الحصول على موافقة من الهند بالتصدير لمصر. وتبلغ حمولة الشحنة الواحدة ٣٠ ألف طن، وسوف يتم طرحه بسعره الحالى، وهو ٢١ جنيهًا للكيلو.

وقال "عز"، إن حل أزمة السكر والأرز يتمثل فى طرح المزيد بالأسواق، وقتها كل من يحاول إخفاء السلع سوف يخرجها للسوق خوفًا من تلفها.

ويشارك فى الفعاليات عددًا من الهيئات والجهات الحكومية، ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن أبرز الدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.