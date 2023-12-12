الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إنشاد تراثى ومعاصر على مسرح الجمهورية.. الخميس 14 ديسمبر..اعرف التفاصيل

عمر فرحات
عمر فرحات

 

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات فى الثامنة مساء الخميس 14 ديسمبر على مسرح الجمهورية .

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يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها موسيقى المولد ، إبتهالات سلام على النبى ، نعمة من جلائل الآلاء ، حسبى ربى ، قد تمم الله مقاصدنا ، يا نفس توبى ، فى حب الله ، لبيك يا ربى ، عرفت الهوى ، إروى لى ، كن مع الله ، دعونى أناجى حبيبى ، المقبولة ،  إشهدوا ، صلوا على المصطفى ، اللهم أقبل دعايا ،  القدس (قومى إلى الصلاة )، اسماء الله الحسنى .. أداء طه حسين ، أحمد العمرى ، تامر نجاح ، سماح عباس ، محمد عبد الحميد ، محمد البحيرى ، حسام صقر ، ولاء رميح .

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات، فقد شاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

الأوبرا أنشطة الأوبرا الرمضانية أول رئيس لدار الأوبرا المصرية إقبال كبير على معرض الأوبرا احتفالية الأوبرا بمناسبة ذكرى وردة الجزائرية

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