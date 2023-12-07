لا يفوتك هذا المساء| استبعاد مدافع اتحاد جدة عن كأس العالم للأندية.. وحصار مستشفى العودة بغزة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وزير الطيران للعاملين أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم

هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع العاملين بقطاع الطيران، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام.ودعا وزير الطيران في رسالته العاملين، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "زميلاتي وزملائي، أسرة الطيران المدني، إننا خلال الأيام القليلة المقبلة ستجري الانتخابات الرئاسية، لذا أدعوكم جميعًا بالمشاركة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573426

مجلس القبائل والعائلات المصرية: قدمنا أكثر من 10 قوافل طبية لدعم الشعب الفلسطيني

قال كريم سلام، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه تم تنظيم أكثر من 10 قوافل مساعدات طبية وإنسانية لدعم إخواننا في فلسطين منذ اليوم الأول من الغارات الصهيونية التي شنها الكيان على الشعب الفلسطيني الصامد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573424

حبس عصابة سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في حلوان

قررت نيابة حلوان الكلية حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بإسلوب انتحال الصفة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى فى حلوان لقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب إنتحال الصفة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573439

السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة يؤيد قرار جوتيريش بشأن غزة

وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتفعيل ميثاق نادر للأمم المتحدة لإجبار أعضاء مجلس الأمن على معالجة الوضع في غزة بأنه “الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573394

"الصحة العالمية": حصار مستشفى العودة فى شمال غزة "مثير للقلق للغاية"

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، التقارير التي تتحدث عن حصار مستشفى العودة في شمال غزة بأنها "مثيرة للقلق للغاية". وفي يوم الأربعاء، قال متحدث باسم المستشفى إن المنشأة “تحاصر” من قبل القوات الإسرائيلية، مضيفًا أن 95 موظفًا و38 مريضًا ما زالوا داخل المستشفى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573385

منافس الأهلى المحتمل.. الإصابة تُبعد مدافع اتحاد جدة عن كأس العالم للأندية

أبعدت الإصابة الإيطالي لويز فيليبي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.وعانى المدافع الإيطالي من الإصابة بعد 13 دقيقة من عمر المباراة التي خسرها اتحاد جدة أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري السعودي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573423