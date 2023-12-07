الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى حلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الكلية حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب انتحال الصفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى فى حلوان؛ لقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من شخصين بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة"، وقاموا بالتعدى عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "3 عاطلين وسائق" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأقر المتهمون بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سيئ النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير "مبلغ مالى" قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل تشكيل سرقة بالإكراه حلوان

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