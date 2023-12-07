الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": حصار مستشفى العودة فى شمال غزة "مثير للقلق للغاية"

مستشفى
مستشفى

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، اليوم الخميس، التقارير التي تتحدث عن حصار مستشفى العودة في شمال غزة بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

وفي يوم الأربعاء، قال متحدث باسم المستشفى إن المنشأة “تحاصر” من قبل القوات الإسرائيلية، مضيفًا أن 95 موظفًا و38 مريضًا ما زالوا داخل المستشفى.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، إنه يجب حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ما زالوا داخل المستشفى.

وزير الخارجية التركي يتوجه إلى واشنطن 

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يتوجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى واشنطن غدًا مع نظرائه في ما يسمى بمجموعة الاتصال للدول الإسلامية لمناقشة الوضع في غزة، وفقًا لوزارة الخارجية التركية.

ومن المتوقع أن تجتمع مجموعة اتصال من وزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في واشنطن لمطالبة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها للإجراءات الإسرائيلية.

وتم تشكيل مجموعة الاتصال بعد قمة مشتركة نادرة لقادة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في الرياض في 11 نوفمبر، وتقوم المجموعة بجولة في عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وفي سياق متصل، يقول ديفيد كاميرون إن إسرائيل "يجب أن تتصرف بشكل مختلف" في جنوب غزة، حيث قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن إسرائيل يجب أن "تتصرف بشكل مختلف" في جنوب غزة عما فعلته في الشمال.

وقال كاميرون، في مقابلة مع شبكة CNN، إنه يتفق مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن إسرائيل “لا يمكن أن تكرر ما حدث في الشمال في الجنوب فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

وقال كاميرون إن بلينكن "طرح سلسلة من النقاط حول الكيفية التي تحاول بها إسرائيل التصرف بشكل مختلف في جنوب غزة عن شمال غزة"، مضيفا: وأعتقد أن هذا صحيح، وينبغي لنا أن نستمر في توضيح هذه النقاط لهم.

وأضاف: وفي نهاية المطاف، فإن أمن إسرائيل على المدى الطويل لا يعتمد فقط على قوتها المسلحة وثباتها، بل يعتمد أيضاً على تمكين الفلسطينيين من العيش في سلام وأمن أيضاً.

منظمة الصحة العالمية حصار مستششفى شمال غزة التقارير

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