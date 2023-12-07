الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران للعاملين أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم

وزير الطيران
وزير الطيران

هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع العاملين بقطاع الطيران، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام.

ودعا وزير الطيران في رسالته العاملين، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "زميلاتي وزملائي، أسرة الطيران المدني، إننا خلال الأيام القليلة المقبلة ستجري الانتخابات الرئاسية، لذا أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم فهي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص يعتز بوطنه".

وقال وزير الطيران، في رسالته للعاملين: "يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني، والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تحتفل فيه المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" بتوقيع معاهدة " شيكاغو " عام ١٩٤٤م".

في يومه العالمي.. لماذا يحتفل العالم بيوم الطيران المدني؟

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"الإيكاو": التحديات التى تواجه الطيران تتطلب الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية

منظمة الطيران المدني 

وأضاف: "تضم المنظمة تحت مظلتها مجتمع الطيران العالمي لإرساء التعاون في مجال النقل الجوي بين جميع الدول الأعضاء بها، فهي نموذجا مضيئًا للتعاون الفعال والشراكة الناجحة، وإذ تفخر مصر بكونها من أوائل دول العالم التي وقعت على هذه
الاتفاقية".

واختتم وزير الطيران، رسالته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل على جهودهم المخلصة ودورهم البارز والمشرف من أجل النهوض بمنظومة الطيران المدني، متمنيًا من الله أن يوفقنا جميعًا من أجل تحقيق مزيد من التقدم والنجاح لهذا المرفق الحيوي ووصولا به لأعلى المستويات العالمية.

وزارة الطيران المدني تواصل جهودها التنموية..
شركة إيركايرو تتوسع في شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية.
وذلكًفي إطار الجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى وبما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصرى.

أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعه لوزارة الطيران المدني عن فتح خطوط جوية جديدة إلى مدينتى واغادوجو ببوركينا فاسو وداكار بالسنغال وذلك إعتبارًا  من ٢٣  ديسمبر الجاري بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل من الوجهتين،

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