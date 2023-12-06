"الايكاو": التحديات التي تواجه الطيران تتطلب الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية

أصدر اليوم رئيس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتوري سياتشيتانو، والأمين العام خوان كارلوس سالازار، تقريرًا حول جهود النهوض بالابتكار وتطوير الطيران العالمي.

وأكد أن التنمية الآمنة والمأمونة والمستدامة للطيران، كضمان عدم المساومة على قيمنا الأساسية.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للطيران المدني (ICAD)، الذي يتم الاحتفال به في 7 ديسمبر من كل عام، بتوقيع الدول على اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) في عام 1944.

وأضاف في هذا اليوم قبل 79 عاما، واجهت الدول التحدي الذي يبدو أنه لا يمكن التغلب عليه المتمثل في تحويل الطيران من شاغل عسكري في المقام الأول، في خضم صراع عالمي مستمر، إلى مورد مدني من شأنه أن يشجع التنمية والسلام.

اليوم، التحديات التي تواجه الطيران الدولي تفرض أيضا بشكل كبير. ستتطلب الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية على وجه الخصوص مستويات غير مسبوقة من التعاون والالتزام العالميين. ومع ذلك، لدينا كل الأسباب لنكون متفائلين.

قدم مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث المعني بالطيران والوقود البديل، الذي اختتم في الإمارات العربية المتحدة قبل أسبوعين فقط، إطارا عالميا لتكثيف إنتاج الطاقة النظيفة ونشرها. إن طاقة الطيران النظيفة تبشر بتحقيق أكثر من نصف تخفيضات الانبعاثات التي تحتاجها الدول لتحقيق طموحاتها الصافية الصفرية.

الابتكار التكنولوجي والتشغيلي في قطاع الطيران

وأشار إلى أن وتيرة الابتكار التكنولوجي والتشغيلي في قطاع الطيران تتزايد بسرعة، وهذا يوفر أيضا فرصا مثيرة للغاية للاستدامة البيئية، إلى جانب التحسينات التي تشتد الحاجة إليها في سلامة الطيران وأمنه وقدرته. ينعكس هذا في موضوع اليوم الدولي للطيران المدني هذا العام: النهوض بالابتكار من أجل تطوير الطيران العالمي

وأكد: “نتطلع إلى الذكرى السنوية الثمانين لاتفاقية الطيران المدني الدولي في العام المقبل، التي أنشأت منظمة الطيران المدني الدولي وأسس الطيران المدني الدولي كما نعرفها اليوم، أدعوكم إلى الانضمام إلي في إعادة تأكيد تفانينا في القيم الأساسية التي أعطتنا وستظل تعطينا القوة والإلهام اللازمين لاغتنام الفرص والتغلب على التحديات - التعاون والتوافق والالتزام”.

فيما أكد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ان الطيران ضروري للغاية لحيوية المجتمعات وتنميتها المستدامة في جميع أنحاء العالم، وهذا هو السبب في أن منظمة الطيران المدني الدولي تحتفل باستعادة الخدمات الجوية بالكامل تقريبا في الوقت المناسب ليوم الطيران المدني الدولي لهذا العام.

نحتفل أيضا بتحقيق هذا الإنجاز أثناء العمل مع دولنا الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تحقيق مستويات غير مسبوقة من سلامة الطيران وأمنه واستدامته.

كانت الحكومات واضحة جدا في الأولويات التي تريد تحقيقها في منظمة الطيران المدني الدولي: صفر وفيات وانبعاثات صفرية. وتنظر منظمة الطيران المدني الدولي إلى هذه الأهداف برؤية واضحة.

تلتزم منظمة الطيران المدني الدولي التزاما تاما بدعم هذه الجهود من خلال توجيهاتنا للحكومات - ولا سيما معاييرنا التقنية وممارساتنا الموصى بها والخطط والأطر الاستراتيجية - ومن خلال خدمات بناء القدرات والتنفيذ التي نقدمها. كما أننا نزيد من المعاملة بالمثل بين هذه الأنشطة لزيادة تحسين هذا الدعم.

ومن الأمثلة الممتازة على ذلك الإطار العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي لوقود الطيران المستدام، ووقود الطيران المنخفض الكربون، وغيرها من طاقات الطيران الأنظف. هذه الوثيقة، التي كانت النتيجة الرئيسية لمؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث المعني بالطيران والوقود البديل الذي اختتم مؤخرا (CAAF/3)، ستسرع الإنتاج والنشر من خلال تزويد واضعي السياسات والمستثمرين بهيكل وثقة بالغي الأهمية.

واكد علي يقام أصحاب المصلحة الأساسيون في قطاع الطيران والوافذ الجدد حاليا بتحويل النقل الجوي بمعدل غير مسبوق. الابتكارات الناشئة ضرورية لتحقيق استدامة قطاعنا، ومرونته.

لهذا السبب وضع مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ابتكار الطيران في صميم رؤيته لتطوير الطيران، كما هو موضح في موضوع اليوم الدولي للطيران المدني لهذا العام: النهوض بالابتكار من أجل تطوير الطيران العالمي.