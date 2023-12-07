الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومه العالمي.. لماذا يحتفل العالم بيوم الطيران المدني؟

الطيران
الطيران

في 7 ديسمبر من كل عام يتم الاحتفال بـ يوم الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم، ويهدف اليوم إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الطيران المدني ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى المجالات الأخرى. 

وتأسس يوم الطيران المدني الدولي في عام 1994 كجزء من أنشطة الذكرى الـ 50 منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). 

وفي عام 1996، وفقا لمبادرة منظمة الطيران المدني الدولي وبمساعدة من الحكومة الكندية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، والذي اعترف رسميا بالسابع من ديسمبر والإحتفال بيوم الطيران المدني الدولي في منظومة الأمم المتحدة.

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أهمية الاحتفال بـ يوم الطيران المدني الدولي سنويًا

ويسلط الاحتفال بـ يوم الطيران المدني الدولي الضوء على أن السفر حول العالم أصبح سهلًا ومريحًا بسبب الاتصال الجوي، وعن توفير كافة الفرص للتنقل من دولة إلى أخرى في أسهل وأسرع وقت ممكن.

وتم إنشاء يوم الاحتفال بالطيران المدني الدولي في عام 1994 أثناء إحياء الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، وفي وقت لاحق من عام 1996، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 ديسمبر باعتباره يوم الطيران المدني الدولي ويصادف هذا التاريخ إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي في 7 ديسمبر 1944.

ويرتبط الاحتفال بهذا اليوم بتأسيس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وهي الهيئة التنظيمية التي تقف وراء الإدارة الفعالة للسفر والأمن والتعاون الدولي، منظمة الطيران المدني الدولي هي هيئة تابعة للأمم المتحدة، تأسست قبل 75 عامًا وتهدف إلى الحفاظ على سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم.

توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي

في عام 1944، اجتمع المندوبون من 54 دولة في القاعة الكبرى لفندق ستيفنز في شيكاغو بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذه المناسبة، قام المشتركون بإعداد وتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تعرف عمومًا باسم اتفاقية شيكاغو، وهي الاتفاقية الدولية المميزة التي سمحت منذ ذلك الوقت للشبكة العالمية للطيران المدني بأن تتطور في ظل السلام وبشكل يعود بالنفع على جميع الشعوب والأمم في العالم.

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