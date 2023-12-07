مجلس القبائل والعائلات المصرية: قدمنا أكثر من 10 قوافل طبية لدعم الشعب الفلسطيني

قال كريم سلام، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه تم تنظيم أكثر من 10 قوافل مساعدات طبية وإنسانية لدعم إخواننا في فلسطين منذ اليوم الأول من الغارات الصهيونية التي شنها الكيان على الشعب الفلسطيني الصامد.

مساعدة فلسطين

أضاف كريم، خلال إلقاء كملة في الجلسة النقاشية ضمن فعالية “صوت غزة من أسوان” لدعم فلسطين والمذاعة عبر “إكسترا نيوز”، أنه تم تقديم عدد كبير من سيارات الإسعاف المجهزة لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع أن مجلس القبائل والعائلات المصرية قام بتدشين عدد كبير من المؤتمرات التثقيفية لتوعية الشعب المصري بالدور الذي قام به الرئيس السيسي لمساعدة الأشقاء في غزة سواء على النطاق المحلي أو الدولي.

دعم الرئيس السيسي

أشار إلى أن مجلس القبائل قام بعقد عدة مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي حرص على تدشين مبادئ التنمية في الوطن.