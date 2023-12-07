الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس القبائل المصرية يكرم عددًا من الشخصيات لدورهم في إدخال المساعدات لغزة

مؤتمر مجلس القبائل
مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسوان

كرّم مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسوان "صوت غزة" لدعم فلسطين عدد من الشخصيات لدورهم الفاعل في إدخال المساعدات لقطاع غزة.

أسماء المكرمين

ومن المكرمين أحمد حجازي لدوره في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

النائب عماد خليل، البرلماني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دوره في حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

الدكتورة رحاب الفخراني، لدورها في تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة.

السفيرة مشيرة خطاب عن دورها في قيادة المجلس القومي لحقوق الإنسان والترسيخ للمبادئ التي تبناها الرئيس السيسي، منذ يومه الأول لحقوق الانسان التي تعطي الحق لأصحابه.

تكريم أعضاء شركة ديب المنظمة لمؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسوان وهم مصطفى أميرة، ولجين أسامة، وعمر عميرة.

مجلس القبائل العائلات المصرية اسماء المكرمين إدخال المساعدات لقطاع غزة

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