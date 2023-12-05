أخبار الظهيرة| مدبولى يترأس اجتماع "الأعلى للموانئ".. و"الأرصاد" تحذر من سيول ببعض المناطق

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة.

مدبولى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية.

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هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت.

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تقرير أمريكى: مصر واجهت العالم وأفسدت مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة

نزح أكثر من 80% من سكان غزة أي ما يقرب من 1.8 مليون شخص منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على القطاع، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 60% من المباني في القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي، وتحول جزء كبير من المنطقة الشمالية إلى منطقة غير صالحة للسكن، ولكن يبدو أن النزوح داخليًا أفضل كثيرًا من التهجير القسري لسكان القطاع وهو المخطط الذي رفضته مصر بشكل كامل وواجهت العالم لمنع تكرار نكبة ثانية.

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استشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا فى قصف للاحتلال على خان يونس جنوبى غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، قبل قليل، باستشهاد 40 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن 10 مواطنين آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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موعد ومكان تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى

كشفت الإعلامية أميرة بهي الدين، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، عن موعد ومكان جنازة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

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حركة فتح: إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة

أكد دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، أن الولايات المتحدة تتحدث عن اليوم التالي في قطاع غزة لتلفت الأنظار عن اليوم الحالي.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، للقاهرة الإخبارية، خلال لقائه عبر “زووم”، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاحتلال يدفعان السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحًا أن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة مما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين.

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