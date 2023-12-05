مدبولى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية.

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.