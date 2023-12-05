استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا في قصف للاحتلال على خانيونس جنوبي غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، قبل قليل، باستشهاد 40 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن 10 مواطنين آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال والمسيرات قصفت محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

108 شهيدا وعشرات الجرحي والمصابين وصلوا مستشفي كمال عدوان

فيما وصل 108 شهداء وعشرات المصابين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى في ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية في المستشفى.

وحذرت المصادر الطبية، من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.

وأكدت المصادر أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

وتسببت غارة إسرائيلية بتدمير مسجد في منطقة بطن السمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها صوب شاطئ بحر خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية من خان يونس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الاجتياح البري لخان يونس ونفذت سلسلة من الغارات والأحزمة النارية.

وأكدت المصادر أن الأوضاع صعبة للغاية، ولم يتبقَ مكان آمن في غزة، وحتى مراكز الإيواء والمدارس ومراكز النزوح الاحتلال يشن عليها غارات عنيفة.

وسبق، وسلطت وكالة "أسوشيتد برس" الضوء على أزمة تهجير الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لا يجدون أماكن للذهاب إليها مع توسيع إسرائيل هجومها، وذلك بعدما جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، دعواته إلى إخلاء جماعي من بلدة خان يونس الجنوبية.