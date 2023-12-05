طائرات الاحتلال تلقى القنابل الفسفورية والدخانية على جباليا شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تلقي القنابل الفسفورية والدخانية على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر استُشهد شاب واعتُقل شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

استشهاد شاب في قلنديا

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة 25 عامًا من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبدالله قبل أن ينسحب.