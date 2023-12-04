الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي خالد الجعفري (22 عاما)، وشقيقه يزن (29عاما)، وناجي أحمد عودة (62 عاما) ونجله مراد (37 عاما)، ومحمد خالد الخمور(27 عاما)، وغسان ابراهيم زواهرة(40 عاما)، وراجي أحمد عودة (58 عاما)، ويوسف نمر جفال (19 عاما)، وفادي شحادة، وأحمد عثمان وقاد، وعنان خليل الجعفري (36 عاما)، ومحمد خالد الجعفري (33 عاما)، ونبأ عمر الجعفري (30 عاما)، ومحمد باسم اللحام (21 عاما)، ومحمد وجيه فرارجه، وأحمد سامي فرارجه، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما وزعت منشورات تحذر السكان بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية.

وفي بلدة الدوحة غرب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ العفيفي (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة

وفي وقت سابق استشهد وأصيب العديد من المواطنين، قبيل منتصف الليلة، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ أطلق من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن القصف أسفر عن سقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية عن وجود أكثر من 35 جثة داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

وكان قد وصل إلى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدا منذ صباح الأحد.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.