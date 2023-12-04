الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول أول طائرة عسكرية تونسية تحمل 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة

طائرة عسكرية تونسية
طائرة عسكرية تونسية تحمل 20 مصابا فلسطينيا من غزة

وصلت، مساء الأحد، أول طائرة عسكرية تونسية تحمل على متنها 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة فضلا عن21 مرافقا، سيتلقون العلاج في تونس.
 

وقال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس رضا الضاوي، في تصريح لسبوتنيك، إن من بين المصابين أطفال بعمر سنة و13 سنة إضافة إلى شباب بعمر 19 سنة و21 سنة.


وأضاف أنه سيتم توزيع هؤلاء المصابين على مصحات ومستشفيات العاصمة تونس، إلى جانب المستشفى العسكري، ومن المنتظر أن تصل خلال الأيام القادمة طائرة أخرى ستنقل دفعة ثانية من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في تونس.

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