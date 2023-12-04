بسبب الأمراض والقصف.. الأونروا: سكان غزة سيبدأون قريبا فى الموت

قالت وكالة الأمم المتحدة الأونروا، اليوم الأحد، إن "سكان غزة سيبدأون قريبًا في الموت؛ بسبب الأمراض وكذلك القصف الإسرائيلي".

وأضافت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين: "لقد فقد الناس كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء".

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى تعطيل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي، وهو ما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه سيزيد من خطر انتشار الأمراض.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي: "الوضع مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لحوالي 1.5 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في ملاجئ مكتظة للغاية مع صعوبة الوصول إلى مرافق النظافة والمياه الصالحة للشرب، مما يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية".

استهداف الحوثي لسفنيتين إسرائيليتن

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم الجيش اليمني، إن حركة الحوثي استهدفت سفينتين إسرائيليتين يوم الأحد بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ بحري.

وقال المتحدث إن السفينتين، Unity Explorer وNumber Nine، تم استهدافهما بعد أن رفضتا تحذيرات من البحرية التابعة للجماعة.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه "سيكثف جهوده لدفع تحقيقاته" في جرائم محتملة ارتكبتها إسرائيل وحماس، وذلك بعد زيارة قام بها إلى إسرائيل وفلسطين.

وأضاف: "تمثل الهجمات ضد المدنيين الأبرياء في أكتوبر بعضًا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها".

وقال خان، الذي زار رام الله أيضًا، إنه تحدث مع عائلات الضحايا الفلسطينيين وقال: "يجب ألا نستسلم أبدًا لمثل هذه المعاناة".

وأضاف: "وفيما يتعلق بغزة، وعلى الرغم من أي انتهاكات مستمرة للقانون الإنساني الدولي من جانب حماس في قطاع غزة، فإن الطريقة التي ترد بها إسرائيل على هذه الهجمات تخضع لمعايير غير قانونية".