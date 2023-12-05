الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تحذيرات إسرائيلية.. "الصحة العالمية": اضطررنا لنقل إمدادات طبية من جنوب غزة

غزة
غزة

 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة؛ وذلك بعد تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه.
وأوضحت المنظمة- في بيان أوردته على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنه "تم الاتصال بالمنظمة صباح أمس لإبلاغها بنقل أكبر عدد ممكن من الإمدادات الطبية من أحد المستودعات في غزة، الواقع في منطقة صدرت أوامر بإخلائها، وقد يصبح الوصول إلى أماكن التخزين أمرًا صعبًا خلال الأيام المقبلة بسبب العمليات البرية".

العمليات العسكرية قد تحرم الآلاف من سكان جنوب غزة من الرعاية الصحية

وأضافت أنه "من المرجح أن تؤدي العمليات البرية العسكرية المكثفة في جنوب غزة، وخاصة في خان يونس، إلى حرمان الآلاف من الرعاية الصحية، وخاصة من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وهما المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة- مع تزايد عدد الجرحى والمرضى". 

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المستشفيات ليس بها ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه


وتابعت المنظمة أنه "مع تلقي المزيد من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم على الرحيل، يتم تركز المزيد من الناس في مناطق أصغر، في حين تعمل المستشفيات المتبقية في تلك المناطق دون ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية العاملين في مجال الصحة"، مؤكدة أنها "والشركاء الآخرين أقل قدرة على تقديم الدعم، نظرًا لتضاؤل إمكانية الوصول إلى إمداداتنا أو أي ضمان للسلامة عندما ننقل الإمدادات أو الموظفين".
من جانبه، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس- في منشور على منصة (إكس)- إسرائيل إلى سحب الأمر "واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية".
بدوره، قال الدكتور ريتشارد برينان، من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مسئولي الصحة قلقون أيضًا بشأن التهاب الكبد (هـ)، الذي يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق المياه الملوثة ويشكل خطرًا بوجه خاص على النساء الحوامل.
وأضاف "برينان" أن "القطاع الصحي في غزة شهد تدهورًا هائلًا، إذ يعمل حاليًا 18 مستشفى، مقارنة مع 36 مستشفى قبل الحرب. وتلك المستشفيات المفتوحة تعمل بأقل من طاقتها بكثير.. لذلك فإن قدرتنا على تلبية الاحتياجات تتراجع، تمامًا كما تتزايد تلك الاحتياجات".
وقال مسئولو منظمة الصحة العالمية إنهم يشعرون بالقلق إزاء تفشي الأمراض على نطاق واسع في ظل عدم قدرة كثيرين من سكان غزة على الحصول على مياه نظيفة، بالإضافة إلى الصرف الصحي.

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