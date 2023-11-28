الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات مصرية نمساوية حول العلاقات الثنائية والعدوان الإسرائيلى على غزة

فلسطين
فلسطين

بحث السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والمشرف على القطاع الأوروبي، مع وفد نمساوي، آخر تطورات العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، ومن بينها التعاون الاقتصادي وموضوعات الهجرة، وذلك بغية الدفع قدمًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية والوصول إلى آفاق أرحب وتفاهمات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية والمشرف على القطاع الأوروبي، اليوم الثلاثاء وفد وزارة الخارجية النمساوية برئاسة السفير جريجور کوسلر مدیر عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية النمساوية، وبمشاركة ممثلين عن إدارتي  فلسطين  وشئون الهجرة. 

وتناول السفير البدري- خلال مباحثات موسعة تم عقدها بين الطرفين- دور مصر في وقف إطلاق النار وجهود مصر الحثيثة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدًا ضرورة بذل الجهود الدولية لإيصال تلك المساعدات، ونوه في ذات السياق إلى أن مصر لم تغلق يومًا معبر رفح أمام تلك المساعدات.

وذكرت وزارة الخارجية عير صفحتها على فيس بوك، اليوم، أن المسئول النمساوي جدد في هذا الإطار الشكر لمصر على جهودها في الوصول إلى هدنة.

كما وجه الشكر للدولة المصرية على تحرير الرهائن، مؤكدًا دور مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأثنى على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، والقناعة النمساوية بترفيع العلاقات مع مصر على كافة الأوجه.

القطاع الأوروبي العلاقات الثنائية التعاون الاقتصادى الهجرة فلسطين

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