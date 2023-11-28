الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"جندى": مصر من أكثر الدول التى تندمج جالياتها فى المجتمعات الأوروبية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لأقطاب ورموز الجالية المصرية بميلانو الإيطالية، حول لقائها مع وزير الداخلية الإيطالي، لاستكمال المحادثات الثنائية بين مصر وإيطاليا، التي بدأت في القاهرة، لتعميق سبل التعاون الثنائي المشترك في ملف الهجرة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل إيجابي وفعال، مشيرة إلى أنه تم على رأس هذه المباحثات التعاون بين الجانبين على إنشاء المركز المصري الإيطالي للتدريب، والذي يهدف لتوفير تدريب عال المستوى وفق احتياجات سوق العمل الإيطالية، والمساهمة في توفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة بالمركز، داخل إيطاليا بشكل قانوني وشرعي وبعقود موثقة، عوضًا عن الهجرة غير الشرعية، خاصة أن مصر تمتلك الأيدي العاملة الماهرة والتي تحتاج فقط إلى تدريب وتأهيل يمكنها من سد العجز في الإيدي العاملة الشابة التي تعاني منها إيطاليا، وبما يحقق الاستفادة المشتركة للبلدين الصديقين، كما شهد اللقاء التطرق لأهمية استمرار الجهود لإقرار الاعتماد المتبادل في رخص القيادة المصرية والإيطالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد ضخم من أعضاء الجالية المصرية في مدينة ميلانو، وذلك خلال زيارتها لدولة إيطاليا، ضمن جولتها الأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وقد تم اللقاء في مدرسة نجيب محفوظ المصرية، بحضور عدد ضخم من أقطاب وأبناء الجالية المصرية في ميلانو ومشاركة السفيرة منال عبد الدايم، قنصل مصر العام فى ميلانو.

وأضافت وزيرة الهجرة: "ولقد أثبتت الدراسة الأوروبية في المفوضية الأوروبية بالدليل القاطع أن مصر من أكثر الدول التي تندمج جالياتها في المجتمعات الأوروبية، وكذلك الالتزام بقوانين تلك المجتمعات والعادات والتقاليد الخاصة بها، ومن هذا المنطلق طلبت إيطاليا تكرار التجربة المصرية الألمانية الناجحة في ملف الهجرة والمهاجرين، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".

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