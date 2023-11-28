الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا قال المجتمع الدولي عن دور مصر في اتفاق الهدنة؟

الهدنة
الهدنة

فلسطين، هذه الأرض المقدسة التي تشهد صراعًا مستمرًا ومعقدًا، يأتي فيه دور مصر ليلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة فقد تمكنت مصر من القيام بجهود حثيثة لتمديد الهدنة في فلسطين بين الأطراف المتصارعة، بهدف تخفيف حدة التوترات وإعطاء الفرصة للحوار والتفاوض.

في السياق، يثير دور مصر اهتمام المجتمع الدولي ويستحق التحليل والتقييم، فكيف نظر المجتمع الدولي إلى جهود مصر في تمديد الهدنة في فلسطين؟ وما هي آراء الدول والمنظمات الدولية والشخصيات البارزة تجاه هذا الدور المصري؟

“الدستور” ترصد ردود أفعال المجتمع الدولي عن دور مصر في تمديد الهدنة 

الأمم المتحدة

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لجهود مصر في تمديد الهدنة في فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز فرص التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع، معربًا عن تقديره للدور البالغ الأهمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تلك الجهود بكل طريقة ممكنة.

الولايات المتحدة الأمريكية 

توجه الرئيس الأمريكى جو بايدن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدور المصرى فى الوساطة المشتركة التى أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسى من نظيره الأمريكى منذ أيام.

الاتحاد الأوروبي

ثمن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دور مصر الرئيسي الذي لعبته في تحقيق اتفاق الهدنة، معربًا عن دعم الاتحاد الأوروبي عن تحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

مرصد الأزهر: تزييف الحقائق أبرز الأساليب المستحدثة للتغطية الإعلامية الغربية للحرب على غزة

الخارجية الفرنسية 

اشادت وزارة الخارجية الفرنسية بدور مصر في تمديد اتفاق الهدنة وجهود الوساطة في إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين فى قطاع غزة. 

مجلس الوزراء الكويتي

اشاد مجلس الوزراء الكويتي بجهود مصر وقطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الفصائل الفلسطينية

ذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك تقديرها للدورين المصري والقطري في التوصل لاتفاق الهدنة المؤقتة بين المقاومة والاحتلال، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

فلسطين الأرض المقدسة مصر المجتمع الدولي الهدنة تمديد الهدنة

مواد متعلقة

مرصد الأزهر: تزييف الحقائق أبرز الأساليب المستحدثة للتغطية الإعلامية الغربية للحرب على غزة

طلعت عبدالقوى: التحالف الوطنى أرسل 975 شاحنة لقطاع غزة بمفرده

صحة فلسطين: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى طوباس

الأكثر قراءة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس