ماذا قال المجتمع الدولي عن دور مصر في اتفاق الهدنة؟

فلسطين، هذه الأرض المقدسة التي تشهد صراعًا مستمرًا ومعقدًا، يأتي فيه دور مصر ليلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة فقد تمكنت مصر من القيام بجهود حثيثة لتمديد الهدنة في فلسطين بين الأطراف المتصارعة، بهدف تخفيف حدة التوترات وإعطاء الفرصة للحوار والتفاوض.

في السياق، يثير دور مصر اهتمام المجتمع الدولي ويستحق التحليل والتقييم، فكيف نظر المجتمع الدولي إلى جهود مصر في تمديد الهدنة في فلسطين؟ وما هي آراء الدول والمنظمات الدولية والشخصيات البارزة تجاه هذا الدور المصري؟

“الدستور” ترصد ردود أفعال المجتمع الدولي عن دور مصر في تمديد الهدنة

الأمم المتحدة

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لجهود مصر في تمديد الهدنة في فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز فرص التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع، معربًا عن تقديره للدور البالغ الأهمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تلك الجهود بكل طريقة ممكنة.

الولايات المتحدة الأمريكية

توجه الرئيس الأمريكى جو بايدن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدور المصرى فى الوساطة المشتركة التى أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسى من نظيره الأمريكى منذ أيام.

الاتحاد الأوروبي

ثمن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دور مصر الرئيسي الذي لعبته في تحقيق اتفاق الهدنة، معربًا عن دعم الاتحاد الأوروبي عن تحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

الخارجية الفرنسية

اشادت وزارة الخارجية الفرنسية بدور مصر في تمديد اتفاق الهدنة وجهود الوساطة في إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين فى قطاع غزة.

مجلس الوزراء الكويتي

اشاد مجلس الوزراء الكويتي بجهود مصر وقطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الفصائل الفلسطينية

ذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك تقديرها للدورين المصري والقطري في التوصل لاتفاق الهدنة المؤقتة بين المقاومة والاحتلال، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".