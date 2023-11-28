الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحة فلسطين: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى طوباس

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد طفل برصاص الاحتلال في طوباس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

حماية القطاع الصحي داخل غزة المحتلة

وطالبت الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية بحماية القطاع الصحي داخل غزة المحتلة، حيث بلغت أضرار القطاع بغزة ملايين الدولارات.

وتعجز مستشفيات شمال غزة عن تلبية حاجات المرضى، حيث تقدم ثلاث مستشفيات فقط الخدمة للمرضى بشمال القطاع.

يذكر أن الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، تم تحت إشراف مصري كامل.

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