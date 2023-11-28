الصحة الفلسطينية: أضرار القطاع الصحي بغزة بلغت ملايين الدولارات

طالبت وزراة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بحماية القطاع الصحي داخل غزة المُحتلة، لافتة أن أضرار القطاع بغزة بلغت ملايين الدولارات.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات شمال غزة عاجزة عن تلبية حاجات المرضى، لافتة أن ثلاثة مستشفيات فقط بالشمال تقدم الخدمة للمرضى.

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيتونيا

كما أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا.

المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر

ومن جانبه، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ونوه منصور إلى أن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة بمواصلة هذا العدوان الإجرامي ضد شعبنا في غزة، إلى جانب محاولات تهجير أبناء شعبنا قسرا من أراضيهم، وتصاعد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 14800 مواطن في قطاع غزة حتى 23 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلا و4000 امرأة، منوها إلى أن هذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث أنها لا تشمل آلاف العالقين تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 33 ألف مواطن في غزة، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة.

وشدد على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام.