الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر: شبورة مائية قد تصل لانعدام الرؤية

شبورة
شبورة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد  الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوي القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى استمرار وجود شبورة مائية تصل لحد الضباب، فى معظم الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، وقد تصل لبعض الأماكن لانعدام الرؤية الأفقية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الشبورة المائية من الممكن أن تستمر إلى الساعة 9 أو 10 صباحًا، ناصحة بالقيادة بهدوء تام.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم أقل من أمس بحوالي درجتين، وتصل القاهرة الكبري نهارًا من 23 إلى 24 درجة مئوية، ونشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة، وليلًا هناك مزيد من البرودة في الطقس.

ونوهت بوجود فرص لسقوط أمطار على بعض الأماكن من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متوسطة، والطبيعة الجغرافية من الممكن أن تؤدي إلى تكون السيول.

الأرصاد تفاصيل حالة الطقس الطقس حالة الطقس

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