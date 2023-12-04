الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تحذر: طقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية وطقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل، للمرة الثانية اليوم الإثنين، من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي  تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وشددت هيئة الأرصاد على أن الشبورة المائية ستكون كثيفة صباحًا والتي تصل لحد  الضباب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تمامًا على بعض الطرق؛ لذا على قائدي المركبات القيادة بهدوء تام وتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، غدًا الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدًا 23 درجة مئوية، تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

"الأرصاد: ارتفاعات مؤقتة فى درجات الحرارة اليوم وغدًا

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"الأرصاد" تحذر السائقين من طقس اليوم

سقوط أمطار خفيفة

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة️، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة️ على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.


وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف غائم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، وذلك خلال الفترة من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

 

 

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