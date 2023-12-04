الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر السائقين من طقس اليوم

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد اليوم شبورة مائية، ولذلك على المواطنين، وسائقي السيارات، توخي الحذر أثناء الذهاب أو العودة لـ القاهرة.

 

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الشبورة وصلت لـ الضباب، والرؤية وصلت لحد الـ 1000 متر، 1200 متر في بعض الأماكن، واستمرت حتى ظهور الشمس، مشيرة إلى أن  هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومجلس الوزراء، والمحافظات لغلق الطرق التي يكون بها شبورة عالية بالطرق. 

 

وواصلت: "في فترات الليل ستنخفض قيم الحرارة، وسنشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض أماكن سلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا في المناطق الجنوبية مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وغدا ستبدأ الأمطار تتجه إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستكون خفيفة أيضا".

بيان بدرجات الحرارة اليوم:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 17
6 أكتوبر 26 17
بنهــــا 25 18
دمنهور 24 18
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 18
طنطا 24 15
دمياط 24 18
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 26 15
السويس 26 14
العريش 26 16
رفح 25 16
رأس سدر 27 15
نخل 27 8
كاترين 24 5
الطور 28 15
طابا 27 16
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 24 14
مطروح 23 12

للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الطقس حالة الطقس

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