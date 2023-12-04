الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية وسقوط الأمطار على هذه المناطق غدًا

الأمطار
الأمطار

كشفت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ الأمس توجد ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجتين أو 3؛ لأنه يؤثر علينا في طبقات الجو العلوي امتداد لمرتفع جوي، ويعمل على زيادة فترات أشعة الشمس. 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا كتل صحراوية ودرجة حرارتها تكون مرتفعة خلال فترات النهار وتنخفض في فترات الليل، مؤكدة أنه متوقع بداية من الغد انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي فالعظمى على القاهرة غدًا تصل 24 درجة مؤية، وهذا الانخفاض يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل وتصل إلى 21 و22 في نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى درجات الحرارة الصغرى غدًا ستصل خلال فترات الليل إلى 13 درجة مئوية، وتسجل محافظات الصعيد من 7 - 8 درجات صغرى ووسط سيناء تسجل 6 درجات مئوية.

وصول الشبورة المائية غدًا لحد الضباب

وأكدت أنه متوقع غدًا أن الشبورة المائية تصل إلى حد الضباب وانخفاض في الرؤية على الطرق في أغلب محافظات شمال البلاد وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وتابعت أنه متوقع سقوط أمطار، غدًا، على شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة وممكن تصل إلى حد السيول.

الأرصاد الشبورة سقوط أمطار درجات الحرارة طبقات الجو العلوي

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