هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت.

وجاء، في بيان للهيئة، اليوم، أنها تتوقع أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد وجود نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.