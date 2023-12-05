الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة فتح: إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة

دكتور جمال نزال
دكتور جمال نزال

أكد دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، أن الولايات المتحدة تتحدث عن اليوم التالي في قطاع غزة لتلفت الأنظار عن اليوم الحالي.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، للقاهرة الإخبارية، خلال لقائه عبر “زووم”، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاحتلال يدفعان السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحًا أن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة مما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين.

في سياق متصل، قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، إن هناك 80 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة استهُدفت بالكامل، و114 من الموظفين التابعين للأونروا استشهدوا بسبب القصف المستمر والعشوائي للاحتلال.

لا مكان آمن في غزة

وأضاف "أبو حسنة" لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه لا مكان آمن في غزة، سواء مقرات الأمم المتحدة أو الشارع، فالكل مستهدف، مؤكدًا أنه لم تعد رايات "الأونروا" علامة للأمان، ويتم إبلاغ سلطات الاحتلال وكل الأطراف بإحداثيات أماكن العمل الإنساني مرتين يوميًا، لكن مع ذلك فقد تم استهداف المدارس وأماكن الإغاثة.

ووصف المستشار الإعلامي للأونروا بأن ما يحدث في غزة ما هو إلا نكبة حقيقية، بسبب عدم إحساس المواطن الفلسطيني بالإمان في أي مكان في غزة، فما يحدث غير مسبوق على مستوى عالمي، فعدد الذين قتلوا من المدنيين في الحرب الروسية الأوكرانية 9 آلاف قتيل وجريح، بينما في قطاع غزة سقط 60 ألف بين قتيل وجريح.

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