الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية يمكن من خلاله معرفة مكان مقر اللجنة الانتخابية والذي سيدلي فيه المواطنين بأصواتهم في انتخابات الرئاسية 2024 المزمع إقامتها خلال الأيام المقبلة في كافة محافظات الجمهورية لاختيار رئيس جمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يمكن للناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات الرئاسية 2024 معرفة لجانهم من خلال رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية (من هنا)  يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أحقية كافة المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين في الإدلاء بأصواتهم وذلك عقب غلق باب تغير اللجنة الانتخابية بشكل إلكتروني يوم 25 نوفمبر الماضي ووضع كشوف اللجان النهائية.

تتضمن قاعدة بيانات الناخبين عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات جميع أسماء وعناوين مقار اللجان الانتخابية سواء كانت مدارس أو مراكز شباب أو نوادي والتي تشمل كافة مراكز الاقتراع في انحاء الجمهورية ويتم تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه المواطم بصوته ورقمع في الكشف بكل دقة.

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موعد انتخابات الرئاسية 2024 في الداخل 

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات موعد إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023 والتي تستمر لمدة 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا في كافة اللجان المتنشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ويتم فرز أصوات كل لجنة من اللجان الفرعية عقب انتهاء عملية التصويت في اليوم الأخير من عملية الاقتراع ويتم إرسال المحاضر إلى اللجان العامة المعنية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع ومنها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لجمع الأصوات لكل مرشح من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

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موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن اسم رئيس الجمهورية الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة رئاسية مقبلة تصل مدتها إلى 6 سنوات يوم 18 ديسمبر 2023 حيث يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

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