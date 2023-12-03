سفيرنا في باريس: إقبال كبير من المواطنين في فرنسا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال علاء يوسف سفير مصر في فرنسا إن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين ما عكس بشكل واضح حرصهم على المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري وإدراكهم لمقتضيات مواجهة تحديات المرحلة الراهنة من خلال المساهمة في انتخاب قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأكد السفير علاء يوسف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، - أنه على الرغم من موجة البرد القارس التي تشهدها فرنسا في الوقت الحالي، إلا أن المصريين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الوطني طوال الأيام الثلاثة للانتخابات وساهموا في صياغة هذه الملحمة الوطنية بشكل ُمشرف، حيث لم تخل اللجنة الانتخابية من المواطنين على مدار ساعات عمل اللجنة في باريس، فضلا عن حرص العديد من الأسر على اصطحاب أبنائهم لحضور الانتخابات، بما يُغذي الشعور الوطني لديهم ويُعزز من هويتهم المصرية.

وأشار إلى أن ما يلفت الانتباه حرص أعداد كبيرة من الشباب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات تلبية لنداء الواجب الوطني واضطلاعا بمسئوليتهم الوطنية من خلال المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأضاف السفير علاء يوسف أن العملية الانتخابية اتسمت بالسلاسة الشديدة في ضوء جاهزية السفارة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة، فضلا عن التسهيلات المتعددة والأجهزة الإلكترونية التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات بما ساهم في إخراج الانتخابات الرئاسية على هذا النحو المشرف.

وفتحت سفارة مصر بباريس أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لفرنسا أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري.

وكانت البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا اتخذت التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة.

كما أقامت السفارة خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية لحماية المصوتين من الطقس شديد البرودة نظرا لما تشهده العاصمة الفرنسية من برد شديد؛ لانتظار دورهم لدخول اللجنة الانتخابية.

وتتواصل عملية اقتراع المصريين اليوم حتى التاسعة مساء بتوقيت باريس، حيث يواصل الناخبون المجيء إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر بفرنسا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت.

سير وسلاسة العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية

من جهتهم، أشاد أبناء الجالية المصرية بحسن سير وسلاسة العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر لتيسير عملية التصويت.

كما تجمع الناخبون في أجواء من البهجة والوطنية أمام اللجنة الانتخابية حاملين الأعلام المصرية وحريصين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية، منها "تحيا مصر".