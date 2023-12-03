الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين أهمه".. تقاليع المصريين في الخارج ثالث أيام انتخابات الرئاسة (صور)

توزيع الحلويات المصرية
توزيع الحلويات المصرية الشرقية لتوزيعها على الناخبين

لفت المصريون في الخارج أنظار العالم أجمع أثناء مشاركتهم في انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج، بطقوسهم وتقاليعهم التي ينفردون بها دون غيرهم، تعبيرا منهم عن "مصريتهم" وانتمائهم للوطن وذلك أثناء التصويت في آخر أيام الانتخابات.

 

تصنيع الحلويات المصرية الشرقية

وتعبيرًا منها عن حبها لمصر وسعادتها بالعملية الانتخابية، حرصت سيدة مصرية في روما على تصنيع الحلويات المصرية الشرقية في "الصواني البلدي" لتوزيعها على أبناء الجالية فى اليوم الثالث من التصويت بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، لإضفاء جانب من البهجة على أبناء الجالية خلال المشاركة فى العرس الديمقراطى.

ارتداء الزي الفرعوني 

وفي فرنسا ابتكر مواطن مصري نوعا جديدا من التقاليع، حيث ارتدى الزي الفرعوني وذلك أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة باريس، ليلفت أنظار جميع من يراه.


كما عبر أبناء الجالية المصرية في دبي عن سعادتهم بالمشاركة انتخابات الرئاسة 2024، وأثناء التصويت في اليوم الثالث والأخير في التصويت أمام القنصلية المصرية بدبي، نشدوا الأغاني الوطنية على أنغام المزمار والطبل البلدي.

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج  وهي: 

 

مقيد بقاعدة بيانات الناخبين

•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

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