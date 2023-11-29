تبدأ يناير.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

بالتزامن مع قرب ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول يشغل أذهان الأهالي والطلاب معرفة موعد اجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس في العام الدراسي الحالي 2023-2024، يبحث طلبة الجامعات والمدارس عن ميعاد بداية إجازة نصف العام.

موعد اجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير ميعاد اجازة نصف العام 2024 لطلبة الجامعات والمدارس.

وستبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلبة المدارس والجامعات، بدء من يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وستستمر إجازة نصف العام في 2024 لطلاب الجامعات والمدارس وذلك لمدة أسبوعين كاملين، لكي تنتهي إجازة نصف العام في 2024 يوم الخميس الموافق يوم 8 من فبراير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ومن المقرر أن ستبدأ المدارس والجامعات بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي 2023-2024، بدء من شهر يناير المقبل، وبالتحديد ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير.

خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلبة.

يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024 ميعاد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلبة.

يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفني.

يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 ستبدأ امتحانات صفوف النقل في مدارس التعليم الفني.

وستبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024 وستنتهي يوم الخميس 8 من فبراير 2024.

وستستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي في 2023-2024 وتكون لمدة أسبوعين.

ويوم السبت الموافق 10 من فبراير 2024 سيبدأ الفصل الدراسي الثاني.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

ويبدأ العام الجامعي الجديد في يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023.

وستستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد وذلك لمدة 14 أسبوعًا.

وستنتهى الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد في يوم الخميس الموافق 4 من يناير 2024.

وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.

وستنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول في اعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق يوم 25 يناير 2024.

وستبدأ إجازة منتصف العام وتكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

وستنتهى إجازة منتصف العام في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.