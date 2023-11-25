"التعليم": إجازة للطلاب فقط بالمدارس مقر لجان انتخابات الرئاسة

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها الخاصة بالطلاب خلال امتحانات شهر نوفمبر الجاري، حيث أكدت أنه يجب التنبيه على الطلاب بالحضور ومحاسبتهم على ذلك، على أن يكون الحضور 3 درجات، والسلوك درجتان، وعلى المعلمين مراعاة ذلك.

وشددت الوزارة على أن المدارس التى سوف يكون بها مقر لجان انتخابية (انتخابات رئاسية) خلال شهر ديسمبر المقبل، إجازة للطلاب فقط، أما بالنسبة للمعلمين سوف يتم عمل مراكز تجميع لهم للحضور والتوقيع، تحت إشراف مدير عام الإدارة، على أن تعقد امتحانات شهر ديسمبر بداية من الأربعاء 20 ديسمبر.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، شددت فيه على مديري المديريات على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يقوم مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى آداء في هذا الشأن.

وكان قد أصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة ٨ و٩ و١٠ يناير ٢٠٢٤.