الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليمات هامة من التعليم بشأن الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل جديدة فيما يخص الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024، حيث أعلنت الوزارة عن الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب والمعلومات التى يجب أن يعرفها من أجل تحرير الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024، وترصدها الدستور خلال التقرير التالى 

الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024

فى البداية، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على  ضرورة التأكيد على بيانات الطالب من حيث الاسم مطابق لشهادة الميلاد «الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد»، ونبهت فى تعليمات عممتها على المديريات التعليمية على مستوى المحافظات أنه يجب على الطالب أن يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة مقاس «6*4» وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

ويتم تحرير الاستمارة الالكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية- مع كتابة رقم تليفون ولى امر الطالب.

كل ما تريد معرفته عن الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وقيمة الرسوم

نصيحة هامة من التعليم للطلاب

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب قائلة:  يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الالكترونية.

كما شددت على أنه يرفق بـالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهي الاستمارة الإلكترونية- بطاقة تحقيق الشخصية. ويتم تقديم بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولي الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.

امتحانات الإعدادية الاستمارة الإلكترونية أولى ثانوي أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية الشهادة الاعدادية الاستمارة الالكترونية وزارة التربية والتعليم

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وقيمة الرسوم

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