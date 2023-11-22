الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم لـ"الدستور": لا تغيير فى مواعيد امتحانات نوفمبر بسبب الانتخابات

امتحانات
امتحانات

كشفت وزارة التربية والتعليم عن حقيقة ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول إلغاء اختبارات شهر نوفمبر في المدارس؛ بسبب الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انطلاقها ديسمبر المقبل.

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وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن الوزارة لم تصدر أي قرار بإلغاء أو تأجيل اختبارات شهر نوفمبر في المدارس، وسوف تعقد في مواعيدها حسب كل جدول، نافية كل ما تم تداوله مؤخرًا بهذا الشأن، إذ أن أيام الامتحانات بعيدة عن الانتخابات.

امتحانات شهر نوفمبر

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن كل مديرية تعليمية تتولى وضع جدول الامتحان الخاص بها؛ لأن الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها ويتم إجراء امتحانات الشهر على مستوى المدرسة، ويتولى وضع الأسئلة الموجهون العموم تحت إشراف التوجيه بالإدارة التعليمية، وتكون الأسئلة في المقرر الذي درسه الطلاب خلال الشهر.

وشددت الوزارة على أن الامتحان قصير يحقق الهدف التربوي منه طبقًا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات، ويخصص له فترة دراسية واحدة، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

كما شددت الوزارة خلال معلوماتها عن امتحانات شهر نوفمبر التى انطلقت اليوم الثلاثاء فى عدد من مدارس جمهورية مصر العربية، على أنه قد يحظر الغياب نهائيًا لأى طالب خلال امتحانات الشهر، ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة) مع استمرار اليوم الدراسي بعد ذلك، وممنوع انصراف الطالب من المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، وممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة حضور الطلاب في الامتحانات بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

شهر نوفمبر اختبارت نوفمبر التربية والتعليم 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات

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