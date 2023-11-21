الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر نوفمبر لعام 2023

امتحانات
امتحانات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مدارس جمهورية مصر العربية الامتحانات الشهرية لشهر نوفمبر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل الامتحانات الشهرية لشهر نوفمبر والتي ترصدها "الدستور" خلال التقرير التالى: 

اقرأ أيضًا

txt

مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية ( فيديو )

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن امتحانات شهر نوفمبر التى بدأت اليوم بعدد من المدارس إن كل مديرية تعليمية تتولى وضع جدول الامتحان الخاص بها لأن الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها ويتم إجراء امتحانات الشهر على مستوي المدرسة ويتولي وضع الأسئلة الموجهين العموم تحت إشراف التوجيه بالإدارة التعليمية، وتكون الأسئلة في المقرر الذي درسه الطلاب خلال الشهر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الامتحان قصير يحقق الهدف التربوي منه طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات، ويخصص له  فترة دراسية واحدة، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

كما شددت الوزارة خلال معلوماتها عن امتحانات شهر نوفمبر التى انطلقت اليوم الثلاثاء فى عدد من مدارس جمهورية مصر العربية أنه قد يحظر الغياب نهائيا لأى طالب خلال امتحانات الشهر، ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة) مع استمرار اليوم الدراسي بعد ذلك، وممنوع انصراف الطالب من المدرسة الا بعد انتهاء اليوم الدراسي، وممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة حضور الطلاب في الامتحانات بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

وسبق أن قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2024 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات التيرم الأول سوف تبدأ فى 14 يناير المقبل. 

امتحانات نوفمبر امتحانات الشهر تضاف للمجموع امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

التخطيط: إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس