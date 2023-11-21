بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر نوفمبر لعام 2023

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مدارس جمهورية مصر العربية الامتحانات الشهرية لشهر نوفمبر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل الامتحانات الشهرية لشهر نوفمبر والتي ترصدها "الدستور" خلال التقرير التالى:

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن امتحانات شهر نوفمبر التى بدأت اليوم بعدد من المدارس إن كل مديرية تعليمية تتولى وضع جدول الامتحان الخاص بها لأن الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها ويتم إجراء امتحانات الشهر على مستوي المدرسة ويتولي وضع الأسئلة الموجهين العموم تحت إشراف التوجيه بالإدارة التعليمية، وتكون الأسئلة في المقرر الذي درسه الطلاب خلال الشهر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الامتحان قصير يحقق الهدف التربوي منه طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات، ويخصص له فترة دراسية واحدة، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

كما شددت الوزارة خلال معلوماتها عن امتحانات شهر نوفمبر التى انطلقت اليوم الثلاثاء فى عدد من مدارس جمهورية مصر العربية أنه قد يحظر الغياب نهائيا لأى طالب خلال امتحانات الشهر، ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة) مع استمرار اليوم الدراسي بعد ذلك، وممنوع انصراف الطالب من المدرسة الا بعد انتهاء اليوم الدراسي، وممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة حضور الطلاب في الامتحانات بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

وسبق أن قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2024 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات التيرم الأول سوف تبدأ فى 14 يناير المقبل.