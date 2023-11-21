الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية (فيديو)

جانب من مؤتمر مستقبل
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية؛ برئاسة النائب حماد موسى حماد، أمين المحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة باستاد الإسماعيلى الرياضى بمدينة الإسماعيلية، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.


حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للسيد المرشح عبدالفتاح السيسي بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والدعوة والإعلام الدينى والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية والقس بنيامين مزيد بسادة ممثل الكنيسة وعضو بيت العائلة المصرية، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية وجميع القوى السياسية والكيانات الوطنية الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي. 

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تلاوة آيات من القرآن الكريم

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الرئيس في الإسماعيلية من مشروعات عملاقة، ثم دعا النائب حماد موسى أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة الشعب المصري لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي معددا إنجازات الرئيس في جميع المجالات، خاصة المبادرات التي نجحت في تحسين حياة المواطنين.

وأكد فضيلة الشيخ أشرف السعيد والقمص بنيامين مزيد بسادة راعى كنيسة الأنبا بيشوي ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار قائد حكيم وهو الرئيس السيسى.

وقال النائب الدكتور سامى هاشم، أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعرض الانجازات التي حققها الرئيس في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والطرق والكبارى والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة.

ثم تحدث النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

 قائد عظيم واجه تحديات جسيمة

من جانبه قال النائب عصام دياب عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

وأضاف الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بموقف الرئيس المشرف تجاه الشعب الفلسطينى وأهل غزة.

وركزت الدكتورة دينا ياقوت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية على المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس، داعية لأن تكون المرأة المصرية عنصرا فعالا في هذة الانتخابات كدأبها في كل الاستحقاقات السابقة.

ولفتت لبنى ذكى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية إلى ضرورة رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف صفا واحدا لتأييده ودعمه في الانتخابات الرئاسية.

جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بالإسماعيلية
حزب مستقبل وطن محافظة الإسماعيلية إستاد الإسماعيلي مدينة الإسماعيلية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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