"مستقبل وطن": البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية مختلفة ولها طعم لم نراه قبل

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزبه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه يوجد 3 مرشحين هم رؤرساء لأحزاب سياسية مما يعطي ميزة لهذه الانتخابات.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن الانتخابات الرئاسية ليست الأخيرة وكل حزب بدأ يجهز نفسه للمراحل الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن المميز أن البرامج كلها مختلفة مما يعطى للانتخابات طعم لم نراه منذ فترة.

حملة طرق الأبواب للتعريف بأهمية المشاركة بالانتخابات

وتابع، أن مارأه في المؤتمرات الرئاسية للمرشح عبدالفتاح لسيسي، هي حملة مفتوحة وتتحدث في الإطار العام للمرشح وأهدافة وإطار المحافظة عن الإنجازات التي تمت فيها وأبناء المحافظة يكونوا مهتمين جدًا بالمؤتمرات، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن أطلق مبادرة "طرق الأبواب" للتأكيد على أهمية المشاركة بالانتخابات.