الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى للحفاظ على إنجازات الرئيس

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كحق دستوري أصيل يكفله القانون وواجب وطني علي كل المصريين داخل وخارج البلاد، ليس فقط ردا للجميل واستكمال مسيرة التنمية الشاملة في الوطن، ولكن من أجل الوطن ذاته الذي يمر بلحظة فارقة.

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قيادى بمصر أكتوبر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى

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فريدة الشوباشي: لقاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تناول أهمية المشاركة في الانتخابات

 مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

ونوه الكمار، في تصريح اليوم، إلى مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وجني ثمار المشروعات القومية الكبري التي تحققت علي أرض الواقع، قائلا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني؛ للعبور بالبلاد مع الرئيس السيسي، إلى بر الأمان في ظل الظروف والتحديات الراهنة، التي تشهدها المنطقة والحفاظ علي الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات ماضية في المجالات تحت قيادة الرئيس السيسي.

نجاحها وصورة لمصر أمام العالم

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، تضمن نجاحها وصورة لمصر أمام العالم، في الاصطفاف وراء القيادة السياسية للانطلاق للمستقبل، والحفاظ على مكتسبات السنوات الماضية وعلى الأمن والاستقرار في الوطن.

واختتم الكمار بمناشدة جميع المصريين النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي المرتقب عبر الانتخابات الرئاسية القادمة، وإرسال رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج، وقطع دابر الفوضى للأبد.

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