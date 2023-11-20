الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريدة الشوباشي: لقاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تناول أهمية المشاركة في الانتخابات

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، باللقاء الذي نظمته الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الكتاب والمثقفين، مشيرة إلى أن اللقاء كان ثرياً بفتح العديد من المناقشات حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والنزول بقوة والحشد أمام اللجان الانتخابية لإظهار الدولة المصرية أمام العالم في مشهد انتخابي يليق بحجمها ومكانتها، وضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة.

وأكدت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي يخوض معركة من أشرس المعارك لا سيما القضية الفلسطينية التي قدم فيها العديد من المواقف الوطنية التي أثبتت أمام العالم مدى الموقف المصري الداعم والمساندة لأشقائها والكشف عن الوجه الحقيقي لأمريكا وإسرائيل الذين يقتلون كل لحظة الأطفال والمدنيين بقطاع غزة بشراسة مخيفة.

ولفتت أن الشعب المصري يحب الرئيس السيسي ولديه في قلوب الملايين رصيدا كبيرا من الثقة والشعبية والاحترام والجماهيرية التي تجعله الأجدر لاستمرار مسيرة الوطن.

وأوضحت أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية والنزول للإدلاء بأصواتهم تأكيدا على أن الرئيس السيسي عندما يتحدث باسم الشعب بأكمله، فضلا عن أن مواقفه زادت من محبته وشعبيته لدى المواطنين.

 

الانتخابات الرئاسية اجراء الانتخابات الرئاسية المستشار الدكتور محمود فوزي الرئيس السيسي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى

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