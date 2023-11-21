الأحزاب السياسية تواصل مؤتمراتها الحاشدة بالمحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واصلت الأحزاب السياسية تنظيم مؤتمراتها في القاهرة والمحافظات المختلفة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمر حاشد بكفر الشيخ بحضور أكثر من 7000 آلاف مواطن



عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من 7000 مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في منطقة أرض المطار بمدينة كفرالشيخ.



حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بالحزب، والمهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعددا كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.



وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، قبل أن يشيد المهندس عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالحضور الكثيف، معتبرا هذا الحضور دليل على حجم التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يرتبط هذا التأييد بانجازات غير مسبوقة تحققت في الجمهورية الجديدة.



وفى كلمته، أوضح المهندس فوزي الرفاعي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية، والتى تستلزم التوحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر إن التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيسجل أنه قام بتضحيات غالية لاستعادة الوطن واستكمال البناء والتنمية وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.



كما تحدث الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف،عن نعمة الأمن والأمان التي تعيشها مصر بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة، وعن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.



من ناحيته، أكد القمص ياكوبس أسعد كاهن كنيسة البابا كيرلس وماري مينا، وعضو بيت العائلة المصرية، أن شعب مصر سيظل يدا واحدة، وسيقف وراء الرئيس الذى حافظ على أرض مصر.



أما الدكتور عبد الناصر الشهاوي مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، فطالب الحميع بالتكاتف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرا من التشرذم والتناحر والفرقة.



من ناحيته أعلن المهندس توفيق أبو أحمد أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن حزب مستقبل وطن على قلب رجل واحد دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقدمت الدكتورة غادة النحاس أمينة المرأة بالمحافظة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه للمرأة المصرية، مؤكدة على دعم المرأة للرئيس.



واعتبر اللواء أسامة الأتربي المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بكفر الشيخ،أن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر،يستحق التكاتف والتلاحم في الانتخابات الرئاسية.



وقدم محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفرالشيخ، فى كلمته الشكر لحزب مستقبل وطن بجميع قياداته، واصفًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب نهضة مصر المعاصرة.



وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع اسم مصر عاليا بين الدول حتى صار العالم كله يعرف أن مصر قوية بقائدها.



وفى الختام لفت اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى الموقف الوطني للرئيس عيد الفتاح السيسي المتمثل في حماية مقدرات الأمن القومي وعدم التفريط في شبر وتحد من سيناء الغالية.

غرفة العمليات المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعًا تنظيميًا هاما لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية

عقدت غرفة العمليات المركزية بحزب مستقبل وطن، المشكلة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، اجتماعًا تنظيميًا هامًا، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي، لبحث سبل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل.



وجاء ذلك، بحضور المهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية المركزي، والدكتورة نجلاء النجار أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية المشكلة من أعضاء الأمانات النوعية المركزية بالحزب.



ومن جانبه، قال النائب أحمد عبدا لجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي، إن حزب مستقبل وطن تقع على عاتقه مسؤولية وطنية كبرى، خلال عملية الانتخابات الرئاسية، لافتا لضرورة توعية المواطنين، بأهمية المشاركة بالعملية الانتخابية، وحشد المواطنين أمام صناديق الاقتراع، ليري العالم أجمع حجم التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وطالب النائب أحمد عبد الجواد مسؤولي وأعضاء غرفة العمليات، بالعمل بكامل طاقتهم، بداية من اليوم لتوعية المواطنين، بأهمية التصويت والمشاركة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن دعم وتأييد الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية هو قضية وطن.

أمانة المهنيين المركزية تستمكل جولاتها التنظيمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية

عقدت أمانة المهنيين المركزية اجتماعا تنظيميا بمحافظة الإسكندرية برئاسة النائب محمود سعد أمين المهنيين المركزي، بهدف وضع خطه لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور يسرى شعبان أمين المهنيين بالمحافظة والأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية،وهيئة مكتب الأمانة بالإسكندرية وأمناء المهنيين بالأقسام وهيئات مكاتبهم.



تناول الاحتماع سبل حث المواطنين على المشاركة الايجابية لدعم وتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات القادمة.



وأكد النائب محمود سعد ضرورة عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستكمال ما بدأه الرئيس من مشروعات قومية في مجالات مختلفة.



من جانبه، أكد يسرى شعبان أمين المهنيين في محافظة الإسكندرية ضرورة المشاركة لدعم الرئيس وتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال المشروعات العملاقة.



مؤتمر جماهيري لحزب المستقلين الجدد بالوادي الجديد

عقد حزب المستقلين الجدد، مؤتمر حاشد بمحافظة الوادي الجديد، لدعمً المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة الداخلة، وذلك في إطار خطة الحزب لعقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات.



وأكد محمد مطاوع، أمين الحزب، أن هذا المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي لم يأتي من فراغ ولكنه جاء بناءً علي قناعة حزبية تامه بأفضلية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بما حققته الدولة المصرية علي مدار العشر سنوات.



وأضاف علي أن محافظة الوادي الجديد احدى المحافظات التي تحققت علي أرضها طفرة في مختلف المجالات التي تمس المواطن في المحافظة في الطرق والمشاريع الخدمية وتوشكي والزراعه.



وأكد "مطاوع" على أن الحزب سيظل في انعقاد متواصل لحين موعد الانتخابات، مناشدا كل المواطنين بالخروج للتعبير عن الشكر والامتنان وعن رغبتهم في استمرار مسيرة التنمية والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصريين الأحرار يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس بحضور سيدات أسيوط

نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمر جماهيري نسائي للشابات بمحافظة أسيوط محافظة أسيوط لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤_٢٠٣٠، وذلك وفق لخطة تحرك الحزب للوصول لكافة محافظات مصر ونجوعها للتوعية وحث الجميع علي المشاركة الفاعلة في الانتخابات ودعم وتأييد استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يخطو لها الرئيس السيسي.



وتوافد عدد كبير من النساء من مختلف مراكز محافظة أسيوط من الفئات الشابة للمؤتمر دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



وقال محمد أبوعين أمين شباب المصريين الأحرار لقطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، إن هذا المؤتمر بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتكثيف العمل الجاد وخطاب جميع الفئات والتحدث عن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسى.

واضاف أبو عين ان المؤتمر تناول عدة جلسات بحضور الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس زكريا جاب الله ممثلا عن الكنيسة المصرية للتحدث عن دور المرأة في المجتمع والانجازات التى تمت فى عهد الرئيس السيسى.



وأوضح أبو عين ان المؤتمر خلص للتنسيق مع جموع الحاضرات من النساء بتوعية المرأة وأهمية المشاركه في الاستحقاق الرئاسي المقبل لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي علشان مصر اللى بنحلم بيها.