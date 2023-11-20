الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إخلاؤها من أى عملية تعليمية.. "التعليم" توجه بتجهيز بعض المدارس خلال الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم  الفنى على قدم وساق من أجل اختيار المدارس التى سيتم عقد لجان انتخابية بها الشهر المقبل، حيث تم حتى الآن تخصيص 408 مدارس فى الجيزة لتكون لجانا انتخابية، على أن يتم اختيار باقى المدارس بباقى المحافظات، وإعلانها رسميًا قبل الانتخابات الرئاسية بأيام. 

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وفى أولى خطواتها، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لمخاطبة المديريات حول المدارس التى تم اختيارها فى المحافظات لتكون لجان انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية فى الشهر المقبل.

 

وقال خطاب رسمى صادر عن وزارة التربية والتعلم والتعليم الفنى: في ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 و10 من يناير لعام 2024.

واستكمل الخطاب: حيث إنه سيتم عملية الاقتراع على مدار الأيام المشار إليها بالمدارس التابعة لمديرياتكم، لذا ننوه بضرورة تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أى عملية تعليمية أو خلافه، أثناء أيام الاقتراع التى تم الإشارة إليها، كما يرجى ضرورة التنسيق فى هذا الشأن مع المحافظ للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن. 

الدعاية للمرشحين في انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2023 انتخابات الرئاسة مدارس مصر التربية والتعليم

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