"التعليم" تطلق تطبيق "اسأل فهيم" في مدارس مصر عام 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تجربة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطلقها لأول مرة في تاريخها من خلال معرض “كايرو أي سي تي” بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.

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يقول سيف أبو زيد مسئول عن التطبيق، إنه يدعى: "أسال فهيم" وهو عبارة عن تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بحيث يكون صديق للطالب.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هذا التطبيق سيساعد الطالب في شرح أي صعوبات تواجهه خلال المنهج والموجود منه حاليا نموذج مصغر في مادتي التاريخ والرياضيات.

وأوضح أن هذه التجربة ستعمم على مدارس جمهورية مصر العربية سواء حكومية أو خاصة في عام ٢٠٢٤.

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.



تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.



كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.

