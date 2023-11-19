الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تطلق تطبيق "اسأل فهيم" في مدارس مصر عام 2024

اسال فهميم
اسال فهميم

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تجربة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطلقها لأول مرة في تاريخها من خلال معرض “كايرو أي سي تي” بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.

 

اقرا أيضا 

txt

"التعليم" تكشف تفاصيل الدراسة بمدارس النيل الدولية

يقول سيف أبو زيد مسئول عن التطبيق، إنه يدعى: "أسال فهيم" وهو عبارة عن تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بحيث يكون صديق للطالب.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هذا التطبيق سيساعد الطالب في شرح أي صعوبات تواجهه خلال المنهج والموجود منه حاليا نموذج مصغر في مادتي التاريخ والرياضيات.

وأوضح أن هذه التجربة ستعمم على مدارس جمهورية مصر العربية سواء حكومية أو خاصة في عام ٢٠٢٤.

 

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 



يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر   PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.
 

كايرو اي سي تي معرض كايرو التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

مواد متعلقة

"التعليم" تكشف تفاصيل الدراسة بمدارس النيل الدولية

الأكثر قراءة

من متوسطة إلى غزيرة.. أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات

"النقل" تستعرض أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

أهالى نجع حمادى: الدولة واجهت جشع التجار بطرح السكر بـ27 جنيهًا

منهم محمد صلاح.. أكثر 10 لاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة