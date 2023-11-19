الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تكشف تفاصيل الدراسة بمدارس النيل الدولية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن  وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم هي هيئة التقييم والامتحانات بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم (هيئة الامتحانات الدولية - سابقًا) بجامعة كامبريدج البريطانية منذ 2009.

واشارت وزارة التعليم، الى ان وحدة شهادة النيل الدولية منوط بها إدارة نظام النيل التعليمي من مرحلة رياض الأطفال وحتي الصف الثاني عشر حيث يحصل الطالب علي شهادة النيل الإعدادية الدولية في نهاية الصف التاسع وشهادة النيل الثانوية الدولية المعترف بها داخل وخارج جمهورية مصر العربية في نهاية الصف الثاني عشر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد مدارس النيل المصرية، التي تطبق نظام النيل التعليمي وصل ل 14 فرع حتى تاريخة في محافظات (العبور / أكتوبر/ الشيخ زايد / السادات / قنا / بورسعيد / الشيخ زايد / السادات /الياسمين / الأندلس / الشروق/ الاقصر / أسيوط/ أسوان/ دمياط)

txt

"التعليم" تعلن تفاصيل التقديم فى مسابقة المعلم المبتكر

txt

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

ولفتت وزارة التربية والتعليم، الى ان عدد طلاب المدارس وصل ل 9741 طالب وطالبة.

كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم شهادة النيل الدولية هيئة كامبريدج الدولية هيئة الامتحانات الدولية

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلى مع عمر كمال عبدالواحد.. وطلبات فيوتشر تهدد اكتمال الصفقة

عقب حبسه عامين.. القصة الكاملة لـ "بسملة" ضحية هتك العرض في القطامية

مواطن يحرر محضرًا ضد مستشفى بمطروح بعد تعرض زوجته لإهمال طبي أثناء وضع جنينها

"كولر" يرفض التعاقد مع عدى الدباغ وأحمد ياسر ريان فى الشتاء

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

تعاون بين بنك مصر و"الرياضة" لإطلاق الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي والرقمي للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة