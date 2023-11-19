"التعليم" تكشف تفاصيل الدراسة بمدارس النيل الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم هي هيئة التقييم والامتحانات بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم (هيئة الامتحانات الدولية - سابقًا) بجامعة كامبريدج البريطانية منذ 2009.

واشارت وزارة التعليم، الى ان وحدة شهادة النيل الدولية منوط بها إدارة نظام النيل التعليمي من مرحلة رياض الأطفال وحتي الصف الثاني عشر حيث يحصل الطالب علي شهادة النيل الإعدادية الدولية في نهاية الصف التاسع وشهادة النيل الثانوية الدولية المعترف بها داخل وخارج جمهورية مصر العربية في نهاية الصف الثاني عشر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد مدارس النيل المصرية، التي تطبق نظام النيل التعليمي وصل ل 14 فرع حتى تاريخة في محافظات (العبور / أكتوبر/ الشيخ زايد / السادات / قنا / بورسعيد / الشيخ زايد / السادات /الياسمين / الأندلس / الشروق/ الاقصر / أسيوط/ أسوان/ دمياط)

ولفتت وزارة التربية والتعليم، الى ان عدد طلاب المدارس وصل ل 9741 طالب وطالبة.

كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.